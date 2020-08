Call of Duty Black Ops Cold War : Un premier artwork dévoilé

Depuis ce jeudi 20 août 2020, le titre du prochain Call of Duty, que diverses fuites avaient permis de connaître, est confirmé. En attendant un lever de voile en bonne et due forme avec des informations sur le contenu, Activision nous gratifie d'une illustration éloquente.

À voir aussi : Call of Duty Black Ops Cold War : Un premier trailer et une date d'annonce

Avec un nom comme Call of Duty Black Ops Cold War, il n'était pas difficile de deviner que le contexte choisi pour le FPS développé par Treyarch et Raven serait la Guerre Froide, période de tension entre les États-Unis et l'URSS comprise entre la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la chute du régime soviétique en 1991.

Le premier trailer a confirmé que tout tournerait autour de cette guerre secrète. Et avant que l'on puisse, le 26 août, en savoir plus le concernant, les réseaux sociaux ont vu apparaître un visuel qui devrait, selon toute vraisemblance et MES sources au KGB, être employé pour la jaquette de Call of Duty Black Ops Cold War - à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

L'image en question, déchirée en son milieu, accole les visages d'un soldat russe et d'un américain sur et autour desquels se trouvent des patchworks d'images de propagande. Le joueur sera-t-il invité à choisir son camp ? À suivre les deux points de vue au cours de la campagne solo ? Est-ce qu'à la fin tout le monde se fera des bisous ? Боже мой, le suspense est insoutenable.

Call of Duty Black Ops Cold est prévu pour cette fin d'année sur consoles et PC.