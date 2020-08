Captain Tsubasa Rise of New Champions nous chauffe avec ses combinaisons spéciales en vidéo

Dans un peu plus d'une semaine, Captain Tsubasa : Rise of New Champions devrait, après une passe, un crochet, marquer le coeur des fans de la célèbre série foot de Yoichi Takahashi. En attendant que votre serviteur l'ait enfin sur son bureau, voici un nouveau tuto signé Bandai Namco.

Après les bases du jeu il y a quelques jours, histoire de connaître les touches en avance, Captain Tsubasa : Rise of New Champions se concentre cette fois sur les spécificités de certains joueurs du célèbre manga/anime et comment en profiter : les bons joueurs au bon endroit, avec le bon timing, en gros.

On aperçoit dans la courte vidéo ci-dessus comment Tsubasa Ozora et Taro Misaki peuvent lancer un enchaînement de passes meurtrières dont seul un tacle dashé bien placé peut ressortir vivant, comment des défenseurs se placent, comment des défenseurs peuvent intercepter un tir automatiquement, ou comment le Twin Shot et la Catapulte infernale donnent quasiment 100% de chance de marquer.

Le commentateur explique qu'une dernière vidéo centrée sur V-Zone arrivera très bientôt. T'inquiète, on va pas t'louper mon pote !

Captain Tsubasa : Rise of New Champions arrive le 28 août sur PS4, PC et Nintendo Switch.