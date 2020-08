Control : 505 Games s'exprime sur la polémique de l'upgrade PS5/Xbox Series X

Il y a quelques jours, Remedy Entertainment révélait qu'avec la sortie de Control : AWE, son dernier jeu se verrait réédité en version complète sous l'appellation Control Ultimate Edition, et que seule cette dernière bénéficierait d'un upgrade gratuit sur PS5 et Xbox Series X.

La nouvelle n'avait pas été bien prise par les possesseurs du jeu de base et encore plus par ceux qui ont également craqué pour le Season Pass de Control, qui permet d'avoir le même contenu que le Control Ultimate Edition à venir.

Et c'est en toute logique qu'après la grogne, l'éditeur, 505 Games, probablement à l'origine de ce choix contestable, est venu se justifier ce jeudi 20 août 2020.

La semaine dernière, en plus des informations sur la prochaine extension AWE pour Control, nous avons également publié des informations sur Control Ultimate Edition - un package Control comprenant les extensions The Foundation et AWE, à venir sur les consoles actuelles et de nouvelle génération, ainsi que sur PC.

Nous avons passé plusieurs mois à explorer toutes nos options de lancement pour Control Ultimate Edition et aucune décision n'a été prise à la légère. Bien qu'il soit difficile d'amener n'importe quel jeu sur les plateformes de nouvelle génération, nous avons rapidement réalisé qu'il était encore plus difficile de mettre à niveau notre base d'utilisateurs actuelle vers la prochaine génération avec une parité totale entre les plateformes avec notre jeu vieux d'un an.

Chaque voie que nous avons suivie, il y avait une forme de bloqueur et ces bloqueurs signifiaient qu'au moins un groupe de joueurs finirait par être exclu de la mise à niveau pour diverses raisons. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer d'upgrade à tout le monde, et laisser un groupe de côté est injuste. Nous comprenons que ce n'est pas ce que vous voulez entendre.

Naturellement, il y a encore des questions sur ce que cela signifie pour ceux qui possèdent déjà Control sur les consoles de génération actuelle et nous espérons clarifier cela.

Pourrai-je acheter le jeu de base Control sur PlayStation 5 et Xbox Series X, sans le contenu supplémentaire?

Non. La seule version de Control disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X sera Control Ultimate Edition.

Cependant, si vous avez le jeu de base Control, les packs d'extension ou le Season Pass sur PlayStation 4 ou Xbox One dans votre collection, vous pourrez toujours jouer à 100% de votre jeu et profiter d'une expérience améliorée grâce à la rétrocompatibilité.

Cela signifie-t-il que le Season Pass ne sera pas disponible à l'achat séparément sur PlayStation 5 et Xbox Series X?

Correct. Tout le contenu présenté sera disponible dans le cadre de Control Ultimate Edition. Le jeu de base d'origine, les packs d'extension et le Season Pass ne seront pas vendus séparément sur PlayStation 5 ou Xbox Series X.

Je possède le jeu de base Control et le Season Pass. N'est-ce pas la même chose que Control Ultimate Edition?

L'objectif de Control Ultimate Edition n'était pas de publier un nouveau contenu exclusif sur les plateformes de nouvelle génération, mais d'offrir l'expérience de jeu Control complète aux nouveaux joueurs de Control dans un produit unique et facile à trouver. Les versions PlayStation 5 / Xbox Series X de Control contiennent le même contenu que le jeu de génération actuel, bien qu'elles tirent pleinement parti de la puissance et des fonctionnalités fournies par ces nouvelles consoles.

Le chemin de mise à niveau que nous proposons n'est possible que lors de la mise à niveau à partir de la même version du jeu. Comme nous ne faisons que du développement supplémentaire sur Control Ultimate Edition sur les plateformes de nouvelle génération, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'offrir un chemin de mise à niveau à tous les lecteurs Control existants. Nous comprenons à quel point cela peut déranger un certain nombre de joueurs, mais vous pourrez toujours jouer à l'édition 2019 de Control et à chaque extension sur les nouvelles plateformes.

Control est-il rétrocompatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X?

Absolument! Les propriétaires de l'édition originale de Control sur PlayStation 4 et Xbox One peuvent bénéficier d'une rétrocompatibilité lors du lancement des systèmes de nouvelle génération.

En conclusion... Pour apporter Control aux consoles de nouvelle génération sous quelque forme que ce soit, nous avons dû prendre des décisions difficiles et celles-ci ont pris la forme de la création du plan produit simplifié Control Ultimate Edition que nous avons aujourd'hui.

Le fait que nous ayons mis du temps à répondre ne signifie pas que nous n'avons pas écouté. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tout le monde et nous espérons que vous continuerez à soutenir Control. Nous vous remercions de votre soutien jusqu'à présent.

La vraie question : est-ce que, techniquement, proposer une mise à jour gratuite vers l'Ultimate Edition à tous les possesseurs du jeu de base et des deux extensions peut s'avérer aussi compliqué ?