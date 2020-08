Control Ultimate Edition s'annonce, les mises à jour PS5 et Xbox Series X seront gratuites mais...

L'attente de la prochaine extension de Control devenue littéralement insoutenable depuis la diffusion du trailer porté par la voix d'Alan Wake, 505 Games et Remedy ont aujourd'hui annoncé une nouvelle édition ultime qui pourra embêter les possesseurs du jeu de base...

Control Ultimate Edition sera disponible le 27 août prochain sur Steam, puis sur l'Epic Games Store ainsi qu'en version dématérialisée sur PS4 et Xbox One le 10 septembre, au prix de 39,99 euros. Les versions physiques arriveront plus tard.

Outre l'aventure principale, cette réédition comprendra les deux extensions, dont AWE qui paraît justement le 27 août, et toutes les mises à jours parues jusqu'ici.

Dans la FAQ qui figure juste après l'annonce sur le site du jeu, on peut apprendre que les versions optimisées PS5 et Xbox Series X, annoncées en juin, seront accessibles gratuitement aux possesseurs des versions PS4 et Xbox One en cas de transition.

Pour ceux qui auraient jeté leur dévolu sur l'édition "normale" de Control et craqué pour le contenu supplémentaire, les nouvelles sont plutôt mauvaises, voire révoltantes.

Que se passe-t-il si j'ai acheté la version originale de Control auparavant ?



- La mise à jour gratuite vers la Xbox Series et la PlayStation 5 n'est disponible que pour Control Ultimate Edition.

C'est la douche froide, donc, pour les premiers acheteurs, les fidèles, les fans, bref, les gens qui ont permis aux aventures de Jesse Faden de décoller. Mais sait-on jamais, peut-être que tout le monde va repasser à la caisse sans broncher pour profiter de Control dans les meilleures conditions. Ou pas. En tout cas, cette stratégie est pour le moins... étrange.