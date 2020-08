FIFA 21 : Le cross-play est-il prévu ? Les développeurs répondent

FIFA 21 est attendu par bon nombre de fans de football pas mal rationnés ces derniers mois. Forcément, la sortie approchant, nous en apprenons davantage sur la prochaine version signée EA Sports. Et cette fois cela concerne les possibilités côté crossplay.

C'est via Twitter que les développeurs ont répondu à une question s'avérant plutôt pertinente. Ladite question est de savoir si un joueur PS5 pourra jouer en coopération avec un joueur PS4 ou bien un joueur Xbox Series X et un autre sur Xbox One.

Voici la réponse des développeurs :

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.



However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud