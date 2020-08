Call of Duty Black Ops Cold War : Un premier trailer et une date d'annonce

Le nouveau représentant de la saga Call of Duty s'est fait attendre. Le premier trailer a finalement émergé ce jeudi 20 août 2020. Ce dernier nous apprend le titre officiel. Comme l'évoquait les rumeurs, il se nomme bel et bien Call of Duty Black Ops : Cold War.

Le FPS développé par Treyarch et Raven Software dévoile un trailer intriguant de deux minutes montrant les tensions causées par la Guerre Froide et évoquant les moyens mis en oeuvre à la déstabilisation d'une nation. Call of Duty Black Ops Cold War nous promet donc de prendre des faits réels comme cadre, avec notamment une voix commentant les différentes étapes de ladite déstabilisation.

Cette voix, c'est celle d'un ancien agent du KGB, Yuri Bezmenov, dans une interview donnée dans les années 80, confirmant que tout se durant la période de grande tension entre les États-Unis et l'URSS. Outre ces images, aucun élément de gameplay n'est ici dévoilé. Cependant, un rendez-vous est donné : pour en découvrir davantage sur Call of Duty Black Ops Cold War il faudra patienter jusqu'au 26 août prochain.