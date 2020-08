Tony Hawk's Pro Skater 1+2 se prépare avec sa bande-annonce de lancement

Alors que les joueurs l'ayant précommandé peuvent déjà faire leurs gammes dans un entrepôt grâce à la démo proposée depuis quelques jours, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 prend un peu d'élan pour se propulser vers sa sortie avec le trailer qui va bien.

C'est avec pas mal d'avance qu'Antoine Faucon et toute la troupe de skaters qui l'accompagneront dans cette compilation restaurée de ses deux premières aventures fêtent le le lancement. C'est l'occasion de rappeler que Tony Hawk's Pro Skater 1+2 offrira plus qu'un simple ravalement de façade somme toute très agréable - sans dénaturer les sensations de l'époque permettant d'enchaîner les figures les plus improbables à des hauteurs vertigineuses.

Un roster élargi, une bande-son elle aussi plus musclée, des modes de jeu en local et en ligne qui augurent de nombreuses heures de compétition acharnée, de la création d'avatar et de skate-park... Tout sera prêt pour que vous envisagiez de faire de beaux rêves avant d'aller... ollie.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arrive le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.