Xbox Series S : La fiche technique de la console en fuite

Il est fort possible qu'au rythme où vont les choses, les consommateurs soient mieux informés que Microsoft au sujet de l'autre modèle de Xbox, que l'on appelait encore Lockhart il y a peu. Après la manette qui disait tout, il semble qu'on vienne de faire connaissance avec ses caractéristiques.

La Xbox Series S, deuxième modèle de console Next-Gen sur lequel travaille Microsoft en plus de la Xbox Series X, ça se précise plus que jamais.

Le site spécialisé dans le hardware TweakTown et le journaliste de The Verge Tom Warren ont en effet partagé, sans pression, un comparatif des specs des deux machines de la firme de Redmond (voir l'image dans notre galerie ci-dessous). On découvre donc qu'il s'agirait bien d'une machine sans lecteur physique, disposant du même processeur principal que la Xbox Series X, mais avec une puissance GPU de 4 TFlops seulement (son Navi RDN 2.0 n'ayant que 20 unités de contrôle cadencées à 1,550 GHz), contre 12 et des poussières pour la grande soeur. La RAM serait fixée à 10 GDDR6. Le stockage s'effectuerait aussi sur SSD.

Comme les rumeurs l'avaient indiqué auparavant, elle ne viserait qu'un affichage maximum de 1440p en 60 images par seconde et se positionnerait comme la Xbox One S (All Digital, pour le coup) de la Next-Gen, moins chère.

Microsoft va-t-il se lancer après cette fuite ?