The Stanley Parable Ultra Deluxe reporté à l'année prochaine, non sans humour

Annoncé lors des Game Awards 2018 (oui, déjà), la réédition améliorée du cultissime walking simulator de Galactic Cafe sorti initialement en 2013 (oui, déjà), était attendue au plus tard pour cet été. Sauf que 2020 en a décidé autrement.

Après avoir fait miroiter une sortie en 2019 puis en 2020, The Stanley Parable : Ultra Deluxe est repoussé à 2021.

Pour justifiier ce report, les bonnes gens de Crows Crows Crows n'ont pas rédigé un communiqué propre et on préféré opter pour l'humour décalé si caractéristique de l'aventure de Stanley, cet employé de bureau à qui il va arriver tout un tas de choses assez folles, suivant vos décisions, plus ou moins libres, avec la voix du narrateur Kevan Brighting pour l'accompagner.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe Development Update pic.twitter.com/rdKzJA7yaf - Crows Crows Crows (@crowsx3) August 18, 2020

To the community, an update on The Stanley Parable: Ultra Deluxe: pic.twitter.com/A7gkyKyXv6 - Crows Crows Crows (@crowsx3) August 18, 2020

Your Spidey Sense is tingling... some news on The Stanley Parable: Ultra Deluxe pic.twitter.com/d3LvGTyTq4 - Crows Crows Crows (@crowsx3) August 18, 2020

Vous ne rêvez guère, les développeurs ont repris des annonces d'autres jeux diffusées sur les réseaux sociaux et ont changé le nom du jeu à la sauvage, histoire de rappeler que les différents discours peuvent s'adapter à toutes les situations.

Voilà qui ne manquera pas de faire sourire, mais ne fera pas oublier que c'est l'année prochaine, au mieux, que l'on retrouvera The Stanley Parable : Ultra Deluxe, qui rajoutera du contenu et des dénouements inédits, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.