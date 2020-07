GTA Online et Red Dead Online : Rockstar promet de grosses mises à jour très bientôt

Avec la triste pandémie qui a frappé notre monde est venu le confinement, et le sentiment qu'il vaut mieux rester chez soi. Cela a donné des envies d'évasion numériques, et Rockstar dispose justement de deux softwares offrant un maximum de plaisir et de liberté.

Et si la compagnie appartenant à Take-Two a l'air plutôt joyeuse en évoquant l'arrivée de nouveaux joueurs sur les derniers mois, elle demeure néanmoins très "aware" sur le fait que les communautés de Red Dead Online et GTA Online ont des besoins de contenu renouvelé importants.

D'où un message adressé aux fans aujourd'hui, comme une réponse à cette envie pressante.

Pour Red Dead Online, attendez-vous à de nombreuses nouveautés, dont une nouvelle carrière de l'Ouest, disponible mardi 28 juillet, qui vous fera très bientôt découvrir les secrets du naturalisme dans le cadre d'un tout nouveau rôle, en plus d'un nouveau passe du hors-la-loi, de tonnes de fonctionnalités et de corrections demandées par la communauté, et bien plus encore dans les prochains mois.



GTA Online aura également le droit à une mise à jour estivale disponible très bientôt, qui vous offrira un large contenu inédit.



Plus tard dans l'année, nous déploierons d'autres mises à jour importantes pour les deux jeux, dont l'extension d'un certain rôle de Red Dead Online et la plus grosse mise à jour jamais réalisée pour GTA Online, qui inclura de nouveaux types de braquages dans un endroit totalement inédit.

Vous êtes prévenus, l'été va continuer à être chaud.