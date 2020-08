Animal Farm : L'adaptation du roman de George Orwell pour cette fin d'année

Le marketing c'est incroyable. En ce lundi 17 août 2020, nous fêtons les 75 ans de la publication d'un roman dans lequel tous les animaux étaient égaux, mais certains plus que d'autres. Et COMME PAR HASARD, quelle adaptation annoncée en 2018 ressort de son terrier ?

Orwell's Animal Farm sera disponible cet automne sur Steam et mobile. Conçu par Nerial, à qui l'on doit l'excellente série de jeux Reigns, et édité par The Dairymen avec la bénédiction de The Orwell Foundation, ce projet se base évidemment sur le roman éponyme paru il y a trois quarts de siècle, déjà.

Au cas où vous ne l'auriez jamais lu, sachez qu'il s'agit d'une fable animalière critique du régime soviétique post-Révolution de 1917, rappelant les méfaits d'une dictature faisant miroiter de nombreux espoirs tout en asservissant le peuple et du culte de la personnalité. Hummmm. Pardon, j'ai l'impression que ce genre de choses existe toujours.

Vous vous retrouverez donc avec tous les animaux au milieu de votre ferme après la grande rébellion face aux humains, et aurez pour but de fonder une République, guider les leaders et décider qui a droit à tous les privilèges. Outre un visuel qui semble tout à fait adéquat, on notera également que la narration de ce titre scénarisé par Emily Short a été confiée à Abubakar Salim, voix de Bayek pour la version anglaise d'Assassin's Creed Origins. Ca m'a l'air d'une très, très bonne idée.

Vous êtes plutôt Napoléon ou Boule de neige ?