Battlefield 6 : Des maps conçues pour 128 joueurs au programme ?

Pour l'instant, dans la saga Battlefield, nous n'avons eu le droit qu'à des cartes permettant d'accueillir au maximum jusqu'à 64 joueurs. Selon une nouvelle rumeur, cela pourrait bien changer pour le prochain épisode.

On ne connait même pas le contexte du prochain Battlefield que l'on a déjà le droit à des rumeurs. Ainsi l'insider Tom Henderson qui depuis quelques temps déjà donne des infos justes sur Call of Duty et la saga Battlefield vient de faire quelques déclarations sur son compte Twitter.

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

Infos Battlefield : les cartes ont été conçues pour 128 joueurs. Mais le 32 contre 32 sera également un standard.

Dans la foulée et sans bouder son plaisir, l'homme en profite pour en rajouter une couche et dévoile :

Battlefield news; There's also been increased interest in Battle Royale due to the success of Warzone. No confirmation of a BR in the next Battlefield yet, but could EA and DICE be planning a F2P Battlefield experience? - Tom Henderson (@_TomHenderson_) August 13, 2020

Infos Battlefield : il y a également un intérêt accru pour le Battle Royale en raison du succès de Warzone. Pas encore de confirmation d'un BR dans le prochain Battlefield, mais EA et DICE pourraient-ils planifier une expérience F2P Battlefield ?

Finalement les deux news se rejoignent puisqu'on peut très bien imaginer des maps conçues pour 128 joueurs dans l'objectif notamment de pouvoir les transformer en terrain de jeu pour un mode Battle Royale.

Dans tous les cas, du 64 vs 64 c'est tout simplement énorme pour un mode de jeu classique comme du Capture de Drapeau. Wait and See. On attends aussi d'avoir des nouvelles du jeu qui jusqu'à preuve du contraire doit proposer un nouvel épisode en 2021.