Xbox présente en vidéo les manettes pour jouer au Game Pass en mode console portable

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a annoncé que le Xbox Game Pass Ultimate arrivera officiellement sur mobile en septembre prochain grâce au cloud gaming. Un smartphone n'étant pas le moyen le plus confortable de jouer à des jeux console, toute une gamme d'accessoires est d'ores et déjà prévue. Et certains ne nécessitent pas d'attendre la rentrée pour être achetés.

Comme nous vous l'indiquions dans la news d'annonce de l'arrivée du Xbox Game Pass Ultimate sur smartphones et tablettes Android le 15 septembre prochain, plusieurs partenaires de Microsoft sont déjà montés au créneau pour proposer de quoi transformer un smartphone en véritable Xbox portable.

Dans une vidéo tout juste mise en ligne, Microsoft présente plusieurs de ces accessoires. Parmi ces derniers se trouve par exemple le Razer Kishi qui donne un petit côté Switch à un smartphone. Cet accessoire est dès à présent disponible au prix de 99,99 dollars (tous les prix indiqués étaient pour l'Amérique du Nord).

La manette PowerA XP5-X Plus est quant à elle plus classique dans son apparence mais dispose de boutons programmables à l'arrière et d'un socle sur lequel attacher un smartphone. Elle dispose de plus d'une batterie externe intégrée qui sert à charger le mobile pendant son utilisation (et donc à jouer plus longtemps). Vendue au prix de 69,99 dollars, cette manette sera commercialisée le 15 septembre prochain.

PowerA propose également la XP7-X. Cette dernière ressemble à une manette Xbox One coupée en deux au milieu de laquelle a été placée un smartphone (cela rappelle les montages représentant une Nintendo Switch avec une manette GameCube à la place des JoyCon). Elle dispose elle aussi de boutons programmables et d'une batterie externe sans fil pour charger le téléphone. Cette manette sera mise en vente au cours de l'hiver prochain au prix de 99,99 dollars.

À noter que les personnes qui désirent simplement utiliser une manette déjà en leur possession, PowerA commercialisera également (bientôt) le MOGA Gaming Clip 2 au prix de 14,99 dollars. Ce dernier sert simplement à relier une manette Xbox One à un smartphone.

La manette 8BitDo SN30 Pro ressemble à certaines manettes déjà commercialisées par cet accessoiriste. Pour faire simple, cette dernière reprend globalement l'apparence d'une manette Super Nintendo à laquelle ont été ajoutés deux sticks analogiques et des boutons programmables. Cette manette sera proposée au prix de 44,99 dollars à partir du 21 septembre prochain.

D'une manière générale, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. D'autant plus que d'autres accessoiristes proposeront certainement d'autres manettes destinées à une telle utilisation.

Que pensez-vous de tous ces accessoires ? Vous imaginez-vous jouer avec certains d'entre eux ? Si oui lesquels ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.