Le jeu via le cloud et sur mobile, débarque dans le Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre

Cela fait plusieurs semaines que les joueurs savent que le jeu via le cloud permis par le Project xCloud sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate en septembre prochain. Microsoft vient de préciser la date de cette arrivée et d'apporter plus de précisions sur la possibilité de jouer aux jeux Game Pass sur mobile.

Microsoft vient donc d'annoncer que le Project xCloud rejoindra l'offre du Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre prochain. À cette date, les abonnés français, suisses et belges au service de Microsoft auront également la possibilité de jouer sur leur smartphone ou leur tablette Android et via le cloud à plus de 100 titres proposés sur ce même service.

À propos de ces jeux, Microsoft cite des titres comme Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 et promet que les jeux développés par les Xbox Game Studios à venir seront jouable via le cloud dès le jour de leur sortie. Le constructeur américain précise également que différents éléments comme les jeux, les profils, les listes d'amis, les Succès, les paramètres de manette et les sauvegardes suivront les joueurs sur leur mobile.

Les abonnés auront par ailleurs la possibilité de commencer une campagne sur leur console Xbox et la poursuivre sur leur mobile en cas, par exemple, d'indisponibilité de l'écran principal. Le jeu via le cloud sur mobile permettra également de jouer en coopération dans la même pièce à des titres qui ne disposent pas du jeu en local via écran partagé sur une même console (un joueur sur la console, l'autre sur son mobile).

Smartphone Android + Game Pass Ultimate = Xbox portable

Pour profiter du Xbox Game Pass Ultimate sur leur smartphone ou leur tablette Android, les joueurs abonnés au service n'auront qu'à télécharger l'application Xbox Game Pass depuis le Store Samsung Galaxy, le Store ONE ou le Google Play Store. Et pour ceux qui ne souscrivent pas encore au XGPU, ce dernier coûte, après le premier mois à 1 euro, 12,99 euros par mois.

Bien évidemment, pour jouer confortablement sur mobile, il est préférable d'avoir une manette. Et si Microsoft explique que le Xbox Game Pass Ultimate sur appareils Android permet de jouer avec une manette Xbox One ou une DualShock 4 PS4, toute une gamme d'accessoires transformant smartphones et tablettes en consoles portables sera également proposée.

Microsoft révèle s'être associé à des accessoiristes comme Razer, PowerA, 8BitDo et NACON pour créer des accessoires présentés comme étant spécialement conçus pour cloud gaming. Des photos de ces accessoires sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. À titre d'information, la manette Android SN30 Pro de 8BitDo sera proposée au prix de 45€, la MOGA XP5-X Plus de Powera à 70 euros (disponible le 15 septembre) et la Razer Kishi à 90€.

À noter que Microsoft promet des annonces au sujet du Xbox Game Pass Ultimate sur mobile au cours de l'événement Samsung's Galaxy Unpacked de demain. Des fonctionnalités exclusives seront-elles proposées aux utilisateurs d'appareils de la marque coréenne ? Le Xbox Game Pass Ultimate pourrait-il être proposé sur d'autres produits de Samsung, comme des téléviseurs connectés par exemple ? Affaire à suivre.

Malheureusement pour les utilisateurs de smartphones ou tablettes iOS, Microsoft n'a pour l'instant pas annoncé l'arrivée du Xbox Game Pass Ultimate sur leur appareil de choix. Les possesseurs d'appareils Apple devront donc patienter avant de pouvoir découvrir le jeu via le cloud made in Microsoft.