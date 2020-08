Zelda Ocarina of Time : Un dataminer lève enfin le voile sur une vieille légende urbaine

Semaine après semaine, la fuite massive de documents internes à Nintendo n'en finit plus de révéler son lot de secrets concernant les coulisses de développement des plus grands classiques du constructeur japonais. Après en avoir placé une pour le mythique Super Mario 64 la semaine dernière, voici venu le tour du nom moins intestable Ocarina of Time.

Phénomène incontournable de l'année vidéoludique 1998, le premier épisode en 3D de la série The Legend of Zelda sort alors que commence doucement mais sûrement à percer cet étrange réseau que l'on appelle encore "Internet". Et ceux qui accusent quelques années au compteur se souviennent sans doute de la combinaison de ce curieux mélange, qui aura donné lieu à bon nombre de légendes urbaines, qui auront conduit certains à tenter les expérimentations les plus folles pour accéder au "vrai" Temple de la Lumière, ou encore... débloquer la Triforce.

Et si les plus pragmatiques se sont depuis longtemps fait une raison à défaut d'avoir pu récupérer ces heures à jamais perdues, la fameuse fuite lève aujourd'hui le voile sur l'hypothétique présence de l'artefact bien connu des fans de la série. Pour rappel, la Triforce figurait sous forme décorative dans l'inventaire de Link, mais ne pouvait pas être obtenue, à l'inverse des six médaillons qui l'entouraient.

Mais grâce au travail du fouineur qui se fait appeler MrCheeze_ sur Twitter, nous découvrons aujourd'hui que le code du jeu intégrait pourtant la fameuse Triforce, et laisse à penser que cette dernière aurait pu à un moment du développement faire partie des éléments à collecter pour mettre fin au règne de terreur du père Ganondorf :

- だいしぇんしぇい (@MrCheeze_) August 13, 2020

Oh !! Voilà quelque chose de TRÈS intéressant.



Les icônes des six médaillons sont appelées "h_24_seal_1-6"... mais juste à côté, on trouve un autre dossier, dans lequel se trouve une autre image : "h_32_seal_7".



Ouvrez-le, et vous trouvez... une Triforce qui s'adapte parfaitement à l'emplacement de l'écran de quête.

Le dataminer explique que l'iconique triptyque n'est en réalité pas grise, et que sa réelle couleur aurait du s'afficher une fois obtenue. Voilà qui risque de relancer les discussions interminables entre fans et spéculateurs, près de 22 ans après la sortie du jeu. LISTEN !