SEGA : D'autres manettes Saturn annoncées en Europe et des nouvelles des manettes Dreamcast

Les joueurs européens, et donc français, peuvent depuis un certain temps se procurer toute une gamme de manettes officielles Mega Drive ou Saturn fonctionnant aussi bien sur les consoles d'origine que sur des appareils plus récents. Son fabriquant n'a aucune intention d'en rester là.

Retro-Bit, l'accessoiriste qui s'est associé à SEGA pour la production de ces nouvelles manettes Mega Drive et Saturn, vient d'annoncer sur son compte Twitter officiel que sa manette Saturn sans-fil 2.4Ghz sera prochainement commercialisée dans deux nouveaux coloris en Europe : noir (seul le modèle filaire était disponible en noir jusqu'à présent) et blanc.

Des photos de ces deux manettes sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Pour rappel, ces manettes sans-fil sont livrées avec deux dongles. Un permettant d'utiliser la manette sur la console d'origine (la SEGA Saturn dans le cas présent) et l'autre servant à l'utiliser sur d'autres appareils (ordinateur portable, Mega Drive Mini, Switch, PS3, etc.).

Et ce n'est pas tout ce qu'avait à dire Retro-Bit. Questionné au sujet des nouvelles manettes Dreamcast filaires et sans-fil annoncées fin 2017 et présentées début 2018, l'accessoiriste a précisé qu'elles étaient toujours en chantier mais que leur sortie, initialement prévue pour fin 2020, avait été repoussée (en partie à cause du COVID-19). Il promet par ailleurs qu'il communiquera bientôt à leur sujet. Pour info, ces manettes officielles bénéficieront d'un nouveau stick analogique, d'une nouvelle croix directionnelle et de gâchettes repositionnées.

En parallèle aux manettes Saturn "classiques" évoquées ci-dessus, Retro-Bit avait également annoncé des manettes Saturn équipées de deux sticks analogiques et donc faites pour jouer à des jeux plus récents. À en croire le fabricant, ces dernières n'ont pas été annulées et sont elles aussi toujours dans ses plans. Malheureusement pour les personnes intéressées, il ne précise pas quand il compte les commercialiser.

Que pensez-vous de toutes ces manettes ? Comptez-vous vous en procurer ? Si oui, lesquelles ? Possédez-vous déjà des manettes SEGA Retro-Bit ? Si oui, quelle est votre opinion à leur sujet ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.