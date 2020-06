La différence majeure entre Nintendo et SEGA selon Toshihiro Nagoshi

Toshihiro Nagoshi est une figure intrinsèquement liée à SEGA. Le game designer a cependant eu la possibilité de travailler de manière rapprochée avec Nintendo a différents moments au fil du temps. Et il a une idée bien précise des différences entre les deux géants japonais du jeu vidéo.

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Toshihiro Nagoshi a accordé une interview au site Otaquest dans le cadre de l'anniversaire des 60 ans de SEGA. Au cours de cette interview, le directeur de la création de SEGA et réalisateur d'un certain nombre des jeux les plus célèbres de l'éditeur, est revenu sur la sortie de sa société du marché des consoles et de ses premiers contacts avec Nintendo (SEGA a très rapidement proposé des jeux sur consoles Nintendo et Toshihiro Nagoshi a produit F-Zero GX). Et lorsque ce sujet a été abordé, le designer a parlé des différences qu'il a perçues entre Nintendo et SEGA :

Au cours de mes interactions avec Nintendo, j'ai eu la possibilité de parler avec de nombreuses personnes allant des nouvelles recrues jusqu'aux directeurs. J'ai même eu la chance de parler avec monsieur Hiroshi Yamauchi (président de Nintendo de 1949 à 2002, ndlr), qui était toujours vivant à l'époque. À chaque fois que je posais des questions (à quelqu'un de Nintendo), je recevais toujours les mêmes réponses, peu importe à qui je posais la question ou le poste de cette personne au sein de la société. J'étais choqué, je n'avais jamais été en contact avec une société dans laquelle tout le monde tenait la même position, avait les mêmes désire et travaillait de manière unie. Chez SEGA, il était garanti que je recevrais au moins une réponse différente (rires). J'ai été impressionné par le fait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et je me suis dit "pas étonnant que nous ayons perdu contre eux !"

Interrogé dans la foulée sur ce qu'il perçoit comme étant les points forts de SEGA à cette époque, Toshihiro Nagoshi donne une réponse qui selon lui correspond également au SEGA d'aujourd'hui :

Chez SEGA, la liberté et la possibilité de prendre une idée dite comme ça de quelqu'un, de l'étoffer et d'aller jusqu'au bout avec elle était sa plus grande force. À l'époque, j'étais convaincu que la chose la plus SEGA-esque à faire était de se consacrer sérieusement au fait d'être une société uniquement dédiée au software qui continue de créer des titres véritablement uniques. Cette sensation est toujours là. Je pense après tout qu'au fond, le coeur de SEGA est celui d'une société indépendante. De par son ampleur, le groupe SEGA est très loin du studio indépendant. Mais Toshihiro Nagoshi estime donc que la manière qu'a SEGA de gérer les nouvelles idées ou projets le rapproche des plus petites structures.

Que pensez-vous de ces déclarations de Toshihiro Nagoshi ? Imaginiez-vous de telles différences entre SEGA et Nintendo ? Et êtes-vous d'accord avec sa manière de percevoir SEGA ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.