GTA : Une des personnalités majeures derrière les jeux quitte Rockstar au bout de près de 20 ans

Si vous avez joué à un Grand Theft Auto à partir du troisième épisode, alors vous avez déjà entendu la voix de "Lazlow" Jones. Et si vous avez joué à GTA V, alors vous avez également vu sa tête. Mais malheureusement pour les fans de la série de Rockstar Games, cette dernière devra désormais se passer de lui.

Jeffrey Jones, plus connu sous le pseudonyme de "Lazlow" par les fans des jeux Grand Theft Auto, vient d'officialiser son départ de Rockstar Games en avril dernier après près de 20 ans de collaboration avec l'éditeur américain. D'après celui qui se décrit comme un scénariste, réalisateur, producteur et animateur radio, des raisons familiales, accentuées par la crise du COVID-19, l'ont poussé à quitter Rockstar.

Dans les coulisses, Lazlow était le bras droit des frères Houser en matière d'écriture des dialogues des Grand Theft Auto. La société de production de Lazlow avait par exemple été engagée par Rockstar pour produire et co-écrire tous les dialogues des stations de radio et des piétons dans Grand Theft Auto : Vice City.

Et lors de la création de Grand Theft Auto V, Lazlow a occupé de très nombreux rôles comme la supervision de séances de motion capture et de doublage, l'écriture de dialogues et de jingles, etc. Son équipe a de plus géré la création de bandes-annonces du jeu. Et dans le jeu, Lazlow pouvait être vu comme animateur de l'émission "Fame or Shame," émission au coeur d'une des séquences de l'aventure.

C'est d'ailleurs cette même version fictive de lui-même que les joueurs pouvaient entendre dans les radios du jeu depuis GTA III. Son style acerbe reconnaissable était au fil du temps devenu une des marques de fabrique des radios des jeux Grand Theft Auto.

Lazlow affirme avoir plusieurs projets hors jeux vidéo en cours. Mais il explique également servir de consultant à une "société de jeux vidéo." Rien ne permet cependant d'affirmer à l'heure actuelle que les joueurs auront à nouveau la possibilité de l'entendre dans un jeu.