Red Dead Online : Rockstar rétropédale sur la dernière mise à jour

Ce lundi 10 août, le mode multijoueur de Red Dead Redemption II avait droit à une nouvelle mise à jour, numérotée 1.21, censée corriger et améliorer certaines choses. Elle a finalement causé trop de problèmes, obligeant Rockstar à agir.

À voir aussi : GTA Online : La mise à jour Los Santos Summer Special est disponible, tous les détails

Au départ, il était question de corriger des failles après l'arrivée du Naturaliste. Mais la dernière mise à jour de Red Dead Online a fait plus de mal que de bien, nous ramenant à certains bugs hilarants du premier épisode, qui pour le coup n'ont pas spécialement plu à la communauté.

Les chevaux volants ou dansant sur place, animaux et PNJ presque tous disparus et autres plantages ont eu raison de la patience des joueurs console qui ont commencé à poster des vidéos des multiples bugs rencontrés, et réclamé un rollback.

Rockstar a vite signifié travailler sur un patch, mais a finalement choisi, en jeudi 13 août de suivre les conseils de ses fans :

Nous avons décidé de revenir à la précédente version du jeu sur PS4 et Xbox One, celle datant du 28 juillet. Cela devrait corriger la plupart des nouveaux problèmes et restaurer la stabilité générale - nous continuerons à travailler pour éliminer les problèmes restants avec les futures mises à jour.

Retour à la case départ, en attendant des jours meilleurs.