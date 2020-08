FIFA 21 zoome sur son mode Carrière en vidéo

Chaque année, la série FIFA arrive tel un mastodonte avec une blinde de contenu qui fait qu'on y trouve généralement ce qu'on veut et que l'on peut y passer un temps. Mais certains modes ne sont pas connus pour leur renouvellement, comme la Carrière... qui va avoir droit à de belles mises à jour cette année.

À voir aussi : FIFA 21 : Premières impressions balle au pied, premières bonnes sensations ?

Le mode Carrière va faire peau neuve avec FIFA 21. Comme toujours, EA Sports dit avoir écouté les fans et recueilli les doléances de ceux qui veulent avant toute chose vivre une expérience de manager grisante.

En premier lieu, la simulation des matchs va gagner en interactivité grâce à "l'Interactive Match Sim", qui permet d'avoir une vue d'ensemble plus claire. Il sera possible de retourner au coeur du match à tout moment, de participer un peu et redevenir un "spectateur" de la version épurée et accélérée, et même filer directement au résultat. La gestion de l'équipe se veut assez précise, avec des onglets permettant de tout suivre en direct concernant la forme, les notes, les statistiques et le plan de jeu.

Le développement des joueurs et leur spécialisation sont aussi au coeur de votre travail, avec des possibilités de conversion, une surveillance de l'assiduité de vos poulains avec des entraînements actifs. Il sera aussi question de mieux préparer le calendrier de l'équipe, de profiter d'un marché des transferts amélioré (prêt avec option d'achat, propositions d'échange et renouvellements de contrat revus), sans parler de pas en avant sur les conférences de presse ou la gestion des talents.

Bref, cela s'annonce complet. Mais il faudra veilleur à l'équilibre, comme pour le gameplay. Un petit grain de sable pourrait suffire...

FIFA 21 sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch le 9 octobre prochain.