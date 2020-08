Fall Guys : Un Cornichon Légendaire et quelques Kudos pour dédommager les joueurs

Petit phénomène de l'été 2020, le party game de Mediatonic Fall Guys : Ultimate Knockout a comme qui dirait été victime de son succès, en témoignent les nombreuses déconnexions et limitations qui ont émaillé les premières victoires et défaites des estivants.

Heureusement, l'heure est désormais aux réjouissances : 2 millions de joueurs sur Steam et 60 millions de chutes plus tard, le studio n'a pas oublié sa promesse de "compenser" les early adopters victimes des quelques retard à l'allumage, et dévoile aujourd'hui le contenu qui vous attend dès aujourd'hui :

While we were fighting to keep the servers up and running last week, we promised we'd figure out a way to compensate the community for being so awesome and bearing with us!



We're pleased to announce we're gifting you all this Legendary Prickles costume and 5,000 kudos! pic.twitter.com/vsyXEqS1Tg