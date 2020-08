Fall Guys Ultimate Knockout réussit son lancement, les serveurs souffrent

Il nous avait donné le sourire lors de notre premier contact sous l'insoutenable soleil de Californie, et nous ne sommes a priori plus si seuls : au lendemain de son lancement, le party-game coloré Fall Guys: Ultimate Knockout semble avoir réussi son lancement au coeur de l'été.

À voir aussi : Fall Guys Ultimate Knockout dévoile la création de ses personnages dans un nouveau carnet

Alors que certains téléspectateurs se languissent peut-être des guerres de clochers colorées diffusés il y a encore quelques années sur la "première chaîne", le nouveau jeu de Mediatonic semble avoir rapidement trouvé son public.

En effet, en l'espace de 24 heures, Fall Guys : Ultimate Knockout a réuni pas moins de 1,5 million de candidats au couronnement :

When we say Fall Guys is experiencing a lot of traffic...



We had over 1.5 million new players in the first 24 hours!



😳



We're working on our first patch for the game, listening to ALL of your feedback and ideas, and are super grateful to everyone who's supported so far! ❤️ pic.twitter.com/OpD714xu26