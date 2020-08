Microsoft Flight Simulator est beau et fort comme des amours d'aéroports en 4K

À quelques de la libération pour les personnes qui ne cessent d'évacuer un peu trop de salive à chacune de ses apparitions et en assez de porter un bavoir sans même avoir pris place dans le cockpit, Microsoft Flight Simulator parade à nouveau en vidéo.

À voir aussi : Flight Simulator évoque le partenariat avec Blackshark.ai en vidéo au rendu MABOULE

Flight Simulator, dont notre cher Dopamine a goûté la Bêta et nous a vanté les mérites il y a quelques jours, est paré au décollage. La simulation aérienne signée par les sympathiques français d'Asobo qui, en plus d'une plastique extraordinaire, semble avoir tout compris à la physique, nous revient avec un nouveau clip d'un peu moins de cinq minutes.

Et que s'y passe-t-il ? On peut y découvrir une foule de coucous et d'aéroports reproduits avec un soin flippant, que l'on parle de la version Standard ou de l'édition Deluxe ou de la Premium Deluxe.

Rappelons que Flight Simualtor proposera rien de moins que notre planète à voir du ciel, suivant la météo, dynamique, avec 37.000 aéroports et plus de deux millions de villes. Et qu'il arrive le 18 août sur PC - il est disponible en préinstallation sur Xbox Game Pass et Steam.