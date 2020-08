Battletoads détaille ses nouveautés dans une vidéo forcément cartoonesque

Alors que certaines langues parient déjà sur les éventuelles déconvenues qui attendent Microsoft pour la prochaine génération, d'autres n'ont pas oublié qu'il faudra dans quelques jours compter avec le retour d'une vieille licence chérie des amateurs de beat'em all old-school. Croa qu'on en dise.

À voir aussi : On a joué à Battletoads, un retour coloré dans les années 90

Annoncé lors de l'E3 2018 et aperçu lors de l'édition suivante, le retour de Battletoads aura pris un peu plus de temps que prévu, mais les batraciens débarqueront en plein coeur de l'été pour distribuer des bourre-pifs cartoonesques comme dans les années 1990. Mais parce que de l'eau a évidemment coulé sous les ponts depuis la sortie du dernier épisode en 1994, la cuvée 2020 se devait de marquer sa différence, et pas seulement sur le plan graphique.

Voilà sans doute pourquoi Microsoft met aujourd'hui l'accent sur son trio de grenouilles déformables, et précise par la voix du lead designer Paul Collins pourquoi chaque membre de celui-ci pourra clairement se démarquer :

Plutôt que de jouer trois personnages identiques, comme dans les premiers épisodes, nous avons introduit plus de variété dans le gameplay : Pimple est une grosse brute, et il frappe plus méthodiquement. Du coup, ses coups ont été pensés autour de son style et de sa personnalité. À l'autre extrémité du spectre on trouve Zitz, qui est vif et rapide, et embarque pas mal de gadgets.



Je pense que nous avons réussi à rendre ces personnages uniques.

Voilà qui devrait ravir les amateurs de castagne à l'ancienne, qui ont déjà pu trouver leur main dans Streets of Rage 4, qui avait déjà creusé le sillon de la différenciation. Battletoads parviendra-t-il à faire aussi ? Réponse le 20 août, sur PC et Xbox One.