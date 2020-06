Control se prépare à sortir sur PS5 et Xbox Series X

Jeu d'action magnifique permettant au joueur de se sentir surpuissant dans la peau de Jesse Faden, Control reste une des priorités de Remedy, dont on attend l'extension AWE fébrilement. Mais avant cela, parlons Next-Gen.

C'est dans le sillage de la présentation PS5 de ce jeudi, en restant cependant dans son coin, que le studio finlandais a fait une annonce importante concernant Control sur Twitter :

We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX - Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020

Nous sommes heureux de pouvoir vous dire que Control sortira sur PS5 et Xbox Series X. Plus de détails à venir plus tard.

Les mots ont un sens et l'on comprend qu'il ne s'agira ici d'avoir droit à un titre qui sera optimisé et profitera des bienfaits des consoles de nouvelle génération, dont les chargements accélérés. Et il faudra patienter pour savoir s'il sera question de Smart Delivery, de mises à jours gratuites ou d'un nouveau passage à la caisse pour retourner dans l'Ancienne Maison dans des conditions toujours plus confortables, et pourquoi pas en Complete ou Definitive ou GOTY ou je ne sais quoi Edition qui impliquerait un accompagnement par tous les contenus.

Control est disponible sur PS4, Xbox One et PC.