Captain Tsubasa Rise of New Champions vous (ré)apprend les bases dans une nouvelle vidéo

En ce jours de reprise bienvenue de la Ligue des Champions, il ne faudrait pas oublier que le football, le vrai, celui des retournés à trente mètres au-dessus du sol et des frappes qui peuvent déraciner le cadre d'un but est bientôt de retour avec la prochaine adaptation des aventures d'Olive et Tom.

Pardon, force de l'habitude, vous aurez bien entendu compris qu'il est question de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, jeu de football typé arcade que Bandai Namco nous proposera à la fin de ce mois d'août beaucoup trop chaud pour être agréable.

D'ailleurs, si vous êtes un peu sensible au style du manga et des différentes adaptations animées, vous n'allez pas sentir la température baisser, bien au contraire. La dernière vidéo permet à nouveau de contempler le jeu en action. Ce n'est pas la surpuissance du placement ou l'authenticité des actions qui sont recherchées, mais davantage un enchaînement d'événements extraordinaires, à travers des passes de fou, des tacles de brutes, des tirs abusés, des arrêts de poseur et des duels épiques.

Vous avez tout cela dans ce clip commenté qui rappelle les bases de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, prévu sur PS4, PC et Nintendo Switch pour le 28 août prochain. Et ça met en appétit.