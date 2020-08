PS5 : Une manette DualSense dans la nature, des infos sur sa batterie fuitent

C'est décidément la semaine de la fuite de manettes. Après des photos et un unboxing de la manette Xbox Series X/Xbox Series S, au tour de la manette de la PlayStation 5 de faire parler d'elle. Et il se pourrait qu'une information très attendue à son sujet ait été révélée.

À lire aussi : PS5 : Des images d'une manette DualSense noire en fuite ?

La fuite du jour vient du compte Twitter "Galaxyrain666." Ce dernier, qui se présente comme travaillant pour une société qui "conçoit et fournit des accessoires pour les constructeurs de consoles comme Sony et Microsoft," a posté des photos et ses impressions sur la manette DualSense de la PS5.

Ces photos, disponibles dans notre galerie ci-dessous, révèlent, si elles sont authentiques, que la manette dispose d'une batterie 1560mAh. Pour info, la manette PS4, souvent critiquée pour la faible durée de vie de sa batterie, dispose d'une batterie 1000mAh. Le gain semble donc notable.

Reste maintenant à voir si les nouvelles fonctionnalités de la DualSense, comme les dispositifs haptiques, ne vont pas jouer sur la durée de vie de sa batterie. Sur le papier, la DualSense bénéficie en tout cas clairement d'une meilleure batterie que la DualShock 4.

"Galaxyrain666," qui affirme faire des "tests de compatibilité" avec la DualSense, affirme que cette dernière est "bien plus plaisante et confortable que la DualShock 4." Selon lui, "les réactions sont magiques et les structures mécaniques des gâchettes semblent très complexes." Il estime par ailleurs que les gens ne "seront pas déçus."

Pour rappel, le site officiel de Sony consacré aux accessoires de la PS5 n'indiquaient pas la durée de vie de la batterie de sa manette tandis qu'il donnait celle du casque-micro. Cela avait logiquement poussé certains joueurs à se poser des questions au sujet de la batterie de la DualSense. Bien évidemment, cette fuite doit être prise avec des pincettes, son authenticité ne pouvant être vérifiée.

Pour rappel, les deux modèles de PS5 sont prévus pour la fin de cette année.

Que vous inspire ces nouvelles images ? Si la capacité de la batterie de la DualSense se confirme, vous satisfait-elle ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.