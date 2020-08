The Last of Us : Une scène supprimée du jeu "à s'en décrocher la mâchoire" sera dans la série

La série télé adaptée de The Last of Us est d'ores et déjà très attendue (certainement avec inquiétude dans certains cas). Et ce ne sont certainement pas les dernières déclarations d'un des cerveaux derrière le projet qui vont faire tomber la hype.

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl et producteur exécutif de la série The Last of Us, a récemment participé au podcast Must Watch de la BBC. Et s'il a évoqué des réinventions de ce qui était montré dans le jeu original, ce n'est pas tout ce dont il a parlé.

Il a en effet affirmé, et cela devrait intriguer nombre de fans du jeu de Naughty Dog, que Neil Druckmann, le producteur de la série et co-auteur des deux jeux, lui a révélé le contenu d'une scène supprimée du jeu et que ce dernier était tellement surprenant qu'il a déterminé sur le coup que cette scène devra être dans la série :

Ma mâchoire m'en est tombée, ce truc sera dans la série. C'est clair que nous devons mettre ça dans la série. Vous ne pourriez pas m'empêcher de le faire. Il faudra me tirer dessus pour m'empêcher de le faire. Et le pire, c'est qu'il y a plusieurs scènes de ce type (dans la série).

Malheureusement pour les curieux, mais logiquement, Craig Mazin n'a pas donné de précision quant à la teneur de cette si surprenante scène. Ce qu'il a en revanche accepté de dire, ce que sa série permettra d'en apprendre plus sur l'univers de The Last of Us :

Notre objectif n'est pas de vous faire rester amoureux de The Last of Us, mais de vous faire tomber amoureux à nouveau mais d'une autre manière. (Vu qu'il s'agit d'une série et pas d'un jeu) vous en profitez de manière passive, mais vous allez en découvrir davantage, avec un plus grand nombre de personnages et de situations. Je pense que l'on tient quelque chose de bien. Produite pour la chaîne américaine HBO, la série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion annoncée. Sa distribution n'a pas encore été communiqué non plus.

