DiRT 5 repousse sa date de sortie mais annonce une bonne nouvelle pour les versions next-gen

Comme de nombreux pilotes en herbe, vous attendez sans doute que les averses automnales viennent humidifier les sols, histoire de pouvoir déraper comme des malpropres dans la boue, plutôt que de soulever de la bête poussière. Rassurez-vous : DiRT 5 viendra exaucer vos voeux, mais (un peu) plus tard que prévu.

À voir aussi : TEST de F1 2020 : Toujours en pôle position

L'éditeur Codemasters vient en effet d'annoncer le report de DiRT 5 du 9 au 16 octobre prochain, et il faudra patienter une semaine de plus pour que notre chère Dopamine ne se glisse à nouveau dans la peau de Sebastien Loeb, qui aurait d'ailleurs pu être un de ses voisins.

L'annonce ne vient pas préciser les raisons de ce (léger) retard, mais Codemasters tient tout de même à rassurer ses pilotes de salon : les plus nantis d'entre eux qui auront précommandé l'Amplified Edition pourront toujours profiter de trois jours d'Early Access exclusif, qui démarrera donc le 13 octobre, CQFD.

Encore mieux : les versions Next-Gen un temps prévues pour 2021 sont désormais prêtent à venir rouler des mécaniques avant la fin de l'année :

We're still full speed ahead for next-gen, too. DIRT 5 comes to #XboxSeriesX and #PS5 later this year, with a FREE upgrade for any players who've purchased on current-gen consoles! https://t.co/RjSfJr7LTs #DIRT5 pic.twitter.com/8HmK0G1nb1