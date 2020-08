Call of Duty Black Ops Cold War : Un site teaser apparaît, prochain rendez-vous cette semaine

Ce lundi 10 août, vers 18h00, les "partenaires" d'Activision ayant réceptionné un mystérieux paquet et s'étant montré suffisamment "respectueux" pour ne pas forcer son cadenas avant l'heure ont enfin eu le feu vert. Et après bien des péripéties,

Cela n'aura pas été immédiat, mais finalement, grâce à un des créateurs de contenu ayant partagé l'ouverture de son colis, il a été possible de découvrir ce qui se prépare pour l'annonce de celui qui devrait s'intituler Call of Duty : Black Ops Cold War.

Après avoir extirpé un vieux projecteur accompagné de dix diapositives, le créateur de contenu NoahJ456 s'est trituré les méninges avec SES AMIS pour découvrir, au final, l'existence d'un site teaser en lien avec ce Call of Duty édition 2020.

HOW WE SOLVED THE HARDEST EASTER EGG IN CALL OF DUTY HISTORY!



Zombies community unmatched. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/lTq1vE061I