Vampire The Masquerade Bloodlines 2 à nouveau retardé

Le bal des vampires est finalement celui des reports. Après s'être manifesté fin 2019 pour annoncer qu'il ne tiendrait pas ses délais et devrait sortir ses canines en 2020, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 vient de rappeler une fois de plus qu'il préférait prendre son temps.

On aurait pu croire que la présentation en mai dernier faisait foi de la bonne santé du développement de la suite de Vampire : The Masquerade : Bloodlines. L'année 2020 a encore une fois frappé, d'un pieu bien taillé en plein coeur, pour nous faire comprendre que les nuits blanches à Seattle, teintées de rouge, devront attendre.

Sur Twitter, une missive signée d'Andy Kipling, patron de Hardsuit Labs, et Jakob Munthe, chef produit de Paradox Interactive, a été diffusée pour faire part de la nouvelle.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN - Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Nous repoussons la sortie de Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 à 2021.



Notre but a toujours été de commercialiser le meilleur jeu possible, pour vous immerger dans un Seattle réimaginé dans le Monde des Ténèbres, et proposer un digne successeur du Bloodlines original. À cause des ambitions et exigences de qualité que nous nous sommes fixés, nous avons pris la difficile décision de prendre plus de temps. Cela signifie que notre objectif de sortie en 2020 n'est pas plus tenable. Déplacer le lancement fait partie des changements décidés pour assurer la meilleure expérience possible aux joueurs.



Ce n'est pas une décision prise à la légère ni la première option à laquelle nous avons songé. Nous partagerons davantage d'informations dans les mois à venir au sujet de la fenêtre de lancement et d'autres changements organisationnels qui nous aiderons à atteindre notre but.



Nous comprenons que cela va être une déception pour nombre d'entre vous, mais nous apprécions également à quel point notre ambition est relayée dans la communauté. Nous espérons que comprenez que, bien cela soit difficile, il s'agit de la bonne décision.

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 attendu sur PS4, PC, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, n'arrivera donc que l'an prochain.