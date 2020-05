Inside Xbox : Vampire The Masquerade Bloodlines 2 mène la danse en vidéo

Année de transition oblige, certains titres vont paraître sur deux générations de machines. L'un d'eux est la suite d'un RPG culte de 2004.

Et Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 fut annoncé sur Xbox Series X avec une compatibilité Smart Delivery. En l'achetant en version Xbox One, le jeu de Hardsuit Labs édité par Paradox passera sur Next-Gen comme une lettre à la poste, sans rien dépenser de plus.

Mais pour l'heure, il est temps de vous laisser avec la vidéo dévoilée durant l'Inside Xbox de jeudi 7 mai 2020. Une bande-annonce avec un peu de gameplay, beaucoup de vampires bizarres aux pouvoirs excitants, et DU SANG.

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 est attendu pour cette année sur PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X.