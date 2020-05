Xbox Inside : Le rendez-vous mensuel Xbox 20/20, des infos sur la Xbox Series X

A l'occasion du Xbox Inside prévu pour ce jeudi 7 mai à 17h, heure de France confinée, concernant la Xbox Series X et des jeux montrés, Microsoft et Xbox vont lancer ce qu'ils appellent le "Xbox 20/20". Un truc marketing que vous ne pouvez pas comprendre. Pas tout de suite. Bon, ok, si.

En vérité je vous le dis, derrière ce titre ultra mystérieux, se cache le fait de vouloir pour la firme de Redmond, tenir chaque mois jusque la sortie de la console j'imagine, un rendez-vous concernant sa future machine de jeu.

A ce propos, Jerret West (CVP, Gaming Marketing) a ainsi pris la parole via le Xbox Wire pour rappeler les grands axes de travail de Xbox pour 2020, année cruciale s'il en est.

Ce rendez-vous Xbox 20/20 sera ainsi l'occasion pour Microsoft d'en dévoiler toujours plus sur la Xbox Series X, les jeux des Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et le Projet xCloud, avec des promesses de nouveautés chaque mois.

Laissons la parole a Jerret West :

L'année 2020 était prédestinée à être unique. Pour l'industrie du jeu vidéo, c'est l'une de ces années excitantes durant laquelle nous allons découvrir une nouvelle génération de consoles, la vague de jeux next-gen qui l'accompagne et même l'arrivée de nouvelles façons de jouer, avec le jeu en streaming notamment. Mais 2020 est aussi devenue une année de défi, du fait du COVID-19. Cette période difficile permet de mettre en lumière les réelles priorités. Pour nous, ce sont la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos fans. Nous tenons aussi absolument à la transparence vis à vis des joueuses et des joueurs en cette période singulière.



Il nous a ainsi fallu repenser nos plans pour célébrer ensemble des étapes importantes de l'évolution du jeu vidéo, puisque nous ne pouvons plus nous rassembler tous physiquement au même endroit. La détermination des joueuses et des joueurs Xbox, de leurs familles, de leurs amis à agir comme il le faut en restant chez eux pour que la situation s'améliore, nous a motivés à repenser notre approche. Comment réussir à recréer cet engouement, cette excitation que nous ressentons tous dans les plus grands moments que vit l'industrie ? Comment retranscrire et partager le sentiment que j'ai ressenti personnellement lorsque j'ai rejoint l'équipe Xbox ? Ce moment où j'ai eu la chance de voir ce que nous réserve l'avenir de Xbox.



Alors, que nous réservons-vous pour 2020 ?



C'est une année cruciale pour Xbox : notre console de nouvelle génération ouvre la voie à des titres inédits qui viendront alimenter nos services existants. Pour commencer, voici un aperçu de nos grands axes de travail pour 2020 :



Notre objectif reste la sortie de la Xbox Series X et Halo Infinite en fin d'année.



L'intégralité des 15 Xbox Game Studios travaille sur des titres de nouvelle génération pour la Xbox Series X et le Xbox Game Pass.



Les meilleures équipes de développement du monde font en sorte que leurs jeux soient prêts à sortir sur Xbox Series X en fin d'année.



Nous souhaitons montrer aux joueuses et aux joueurs PC qu'ils comptent pour nous en rendant tous nos plus grands titres disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass pour PC, comme Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons et bien sûr Microsoft Flight Simulator.



Les Xbox Game Pass pour Console et PC continueront à accueillir régulièrement de nouveaux titres et de nouvelles mises à jour.



Le Projet xCloud se déploie dans plus de pays et sur de nouveaux appareils, et plus tard dans l'année, le Projet xCloud et le Xbox Game Pass se rapprocheront pour vous offrir de nouvelles manières de jouer avec vos amis.