Il construit un playset Super Mario digne d'un produit officiel pour sa nièce, les images

Dans les publicités pour les jouets diffusées à la télévision, les jeunes comédiens s'éclatent toujours en jouant avec leurs figurines dans des décors super sophistiqués. Mais lorsque vient le temps de jouer avec ces mêmes produits pour de vrais enfants, l'immersion passe par l'imagination. Sauf quand on a un oncle dévoué et doué de ses mains.

Le site Nintendo Life rapporte l'histoire de Thomas Robertson, un trentenaire fan de Mario qui a entrepris de construire un playset Super Mario pour sa petite nièce, encore plus fan du plombier de Nintendo que lui. Le petite fille a révélé souhaiter un tel décor dans lequel jouer après avoir vu une famille américaine construire quelque chose d'équivalent sur YouTube.

En trois mois, à partir d'une bibliothèque Ikea et avec l'aide de plusieurs amis talentueux (et de nombreuses bombes de peinture verte), Thomas Robertson a donc construit un playset qu'il souhaitait "le plus ressemblant possible" avec ce qui peut être vu dans les jeux Mario récents (autrement dit ceux avec lesquels sa nièce est la plus familière). Des photos de l'objet sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Sa création est composée de trois niveaux avec un niveau standard au milieu, le château de Bowser en bas et un niveau bonus en haut. Thomas Robertson précise que les tuyaux (réalisés à partir de vrais tuyaux) sont fonctionnels permettent de faire passer une figurine d'un étage à l'autre.

Le constructeur de ce playset précise également que les drapeaux peuvent être hissés ou baissés, la lave et Bill Balle sont sur ressorts et la cage dans le niveau de Bowser peut être ouverte (pour sauver Peach ou un autre personnage). Et pour ce qui est des dimensions, l'objet fait 91x76 cm. Vues les photos de la petite fille avec son cadeau, ce dernier a visiblement fait mouche.

Que pensez-vous de la création de Thomas Robertson ? Avez-vous déjà construit (ou reçu) quelque chose de ce type ? Racontez-nous tout dans les commentaires ci-dessous.