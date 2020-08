Scarlet Nexus tease un collaboration J-musicale avec 4 garçons dans le vent

Parmi la salve de titres occidentaux présenté à l'occasion de l'Inside Xbox du mois de mai (celui dédié au "gameplay" hein, pas celui avec Jean-Louis), le très japonisant Scarlet Nexus détonnait forcément. Et parce que rien n'est trop Shōnen pour Bandai Namco, voici venue l'heure de l'indispensable collaboration musicale.

À voir aussi : Square Enix : Les studios Tokyo RPG Factory et Istolia accusent de lourdes pertes

Soucieux d'assurer une certaine assise sur son archipel natal, le prochain action-RPG un rien Souls-like de l'éditeur annonce un partenariat avec le groupe The Oral Cigarettes, non sans en placer une pour leur dernier album en date, histoire de :

Today we are thrilled to announce a music collaboration for #SCARLETNEXUS with The Oral Cigarettes! @oral_official



Their new album, "Suck My World" is available now! More news on our upcoming collab coming soon! 🎶 https://t.co/niayu6NRpM pic.twitter.com/emRtfssSoH