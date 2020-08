Battletoads : Le beat'em all à l'ancienne dévoile sa bande-son rock'n roll

Longtemps resté dans l'ombre d'un passé bien lourd à égaler, le genre du beat'em all 2D profite de cette drôle d'année 2020 pour ressortir ses gros muscles et distribuer des bourre-pifs par centaine, comme à l'époque où personne ne se souciait le moins du monde de sa manette collector, et pour cause.

À voir aussi : Streets of Rage 4 : Dotemu travaille sur plusieurs "projets similaires"

Et parce que certains auront peut-être eu le temps de retourner intégralement Streets of Rage 4, le retour des batraciens les plus hardcore de la scène vidéoludique tombe comme qui dirait à "poing nommé". Plus d'un quart de siècle après le dernier épisode, Battletoads nous rappellera ce que souffrir signifie réellement.

Et parce qu'il serait bien trop facile de laisser les joueurs, en fait, Microsoft a décidé de nous offrir un petit avant-goût, en publiant cinq morceaux de la bande-son, qui font la part belle aux palm-mutes et aux peaux (trop) tendues. Ces quelques morceaux résolument rock que l'on pourrait sans mal caser dans un vieux Guilty Gear sont, pour rappel, l'oeuvre de David Housden, qui a brillamment collaboré avec Mike Bithell sur Thomas Was Alone et Volume, rien que ça.

Massez donc vos nuques et laissez vos cheveux pousser jusqu'aux fesses : Battletoads viendra nous rappeler nos années SM le 20 août prochain, sur PC et Xbox One.