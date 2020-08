PS5 : Le réalisateur de God of War (PS4) parle des avantages de la console

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Cory Barlog a récemment été l'invité de l'émission Animal Talking. Et même si cette dernière est réalisée via Animal Crossing : New Horizons, cela ne l'a pas empêché d'être interrogé au sujet de la PS5.

À lire aussi : PS5 : La prochaine annonce serait prévue pour ce mois-ci

Cory Barlog, le réalisateur du dernier God of War en date, était donc parmi les invités du dernier numéro d'Animal Talking. Et lorsque le présentateur de l'émission Gary Whitta l'a interrogé sur ce qui lui plait dans la PS5 en tant que créateur de jeux, Cory Barlog a, à l'instar de nombreux autres développeurs, chanté les louanges du SSD de la nouvelle console de Sony :

Elle (la PS5) est vraiment enthousiasmante. On bidouille et on observe plein de trucs et le SSD est, tout particulièrement pour moi, simplement incroyable. Je suis impatient et je n'aime pas les temps de chargement sous toutes leurs formes. Sur cette série (God of War), nous avons été très loin depuis l'époque de la PS2 pour essayer de cacher les chargements de manière à ce que vous ne ressentiez jamais vraiment cet élément artificiel qui vous fait sortir du truc. Nous avons fait en sorte que cela se fasse dans les menus, pendant que vous améliorez les compétences, etc."

Cory Barlog étant le réalisateur d'un des plus grands jeux de la PS4, de nombreuses personnes ont évidemment envie de savoir ce sur quoi l'équipe de Sony Santa Monica et lui travaillent sur PS5. S'il ne l'a, sans surprise, pas révélé au cours de cette interview, sa manière de présenter les choses laisse entendre que les gens vont devoir attendre encore un certain temps avant de pouvoir mettre la main dessus. Et ce, même s'ils peuvent gagner du temps en exploitant la maîtrise technique gagnée sur PS4 :

Je pense qu'avec la génération qui arrive, nous n'allons peut-être pas avoir à recommencer à zéro. Nous allons peut-être avoir simplement à nous dire que "ok, maintenant que nous pouvons désormais faire toutes ces autres choses, sur quels niveaux allons nous concentrer nos efforts ?" Parce qu'en fin de compte, c'est l'effort humain placé qui donne vie à tous ces jeux. Et même si vous avez tout compris d'un point de vue technique au bout de la première année, il vous faut toujours quatre ou cinq ans pour vraiment creuser la chose et créer quelque chose.

À en croire Cory Barlog, il ne faut donc pas s'attendre à ce que la prochaine création de son studio sorte dans la première année de commercialisation de la PS5. Ce temps de développement évoqué par Cory Barlog explique peut-être pourquoi Sony n'a pas encore teasé le prochain projet des créateurs de God of War.

Cela étant dit, Sony Santa Monica a certainement des kits de développement PlayStation 5 depuis un certain temps, ce qui lui permet de prendre de l'avance. Kratos a de toute façon un affrontement avec Thor sur le feu. Tout pousse donc à croire que le studio californien planche actuellement sur un nouveau God of War.

Que vous inspirent ces déclarations de Cory Barlog ? Êtes-vous autant agacés que lui par les temps de chargement ? Pensez-vous vous aussi que son prochain jeu est la suite du God of War de 2018 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.