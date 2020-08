Yakuza Like a Dragon présente son policier déchu en vidéo

Yakuza : Like a Dragon est avant tout l'histoire de Ichiban Kasuga. Comme dans tout RPG qui se respecte, ce dernier est cependant accompagné par plusieurs personnages secondaires hauts en couloir. Et c'est de l'un de ces derniers dont il est question aujourd'hui.

SEGA vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de Yakuza : Like a Dragon. Cette bande-annonce inédite est consacrée au personnage de Koichi Adachi, policier déchu en quête de rédemption qui accompagne Ichiban Kasuga tout au long de son aventure. Et elle est également l'occasion de faire la connaissance d'Andrew Morgado, le comédien de doublage qui incarne ce personnage dans le doublage en anglais de celui qu'on surnomme également Yakuza 7.

Même si là n'est pas le sujet de cette vidéo, il convient de rappeler que la version européenne de Yakuza : Like a Dragon permettra également de profiter du doublage original en japonais. Et ce dernier bénéficie de la participation d'un comédien de choix dans le rôle d'Adachi. En effet, ce dernier est doublé en japonais par Akio Ôtsuka.

Comédien de doublage extrêmement prolifique, Akio Ôtsuka a prêté sa voix à de très nombreux anime. En parallèle à ça, il a également souvent travaillé sur des jeux vidéo. On retiendra par exemple ses rôles dans la série des Metal Gear Solid dans laquelle il incarnait Solid Snake, Solidus, Naked Snake, Big Boss, Old Snake ou encore Venom Snake. Plus récemment, il a à nouveau collaboré avec Hideo Kojima puisqu'il a doublé Die-Hardman dans la version japonaise de Death Stranding.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu (AVEC LES SOUS-TITRES EN FRANÇAIS) pour le jour de la sortie de la Xbox Series X sur cette dernière ainsi que sur Xbox One, PS4 et PC (Windows 10 et Steam). Le RPG du Ryu Ga Gotoku Studio sortira également plus tard sur PS5.