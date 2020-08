Il crée sa NES et sa télévision en LEGO et les partage... Plus d'un an avant les produits officiels

Après avoir initialement annoncé une gamme de jouets Super Mario, LEGO a dévoilé le mois dernier un set comprenant une NES, sa manette, sa cartouche de Super Mario Bros. et une télévision. Et cette annonce s'est faite à la surprise générale. Enfin presque. En effet, un fan de Nintendo et des petites briques danoises avait déjà révélé de telles constructions il y a un an et demi.

À lire aussi : Nintendo Leak : Le temps de développement de Super Mario 64 enfin dévoilé

Le site Nintendo Life relaie une vidéo postée sur YouTube par un certain "Brandon Jones." Et pas n'importe quelle vidéo. En effet, le vidéaste y présente sa création : une NES accompagnée d'une télé cathodique sur lequel tourne un niveau à défilement automatique (motorisé) de Super Mario Bros. Le tout, intégralement construit à l'aide de LEGO.

Et s'il est à première vue possible de se dire "et alors ?" face à cette vidéo, sa date de mise en ligne rend la chose marquante. En effet, cette vidéo a été publiée le 18 février 2019, autrement dit un an et demi avant l'annonce officielle de la NES en LEGO (accompagnée de sa télé) officielle.

Bien évidemment, le set construit par Brandon Jones" n'est pas aussi réussi que le produit officiel. Il n'est par exemple pas à l'échelle, ne contient pas de cartouche et ne bénéficie pas des licences et du niveau de détail du set made in LEGO. Mais il est intéressant de voir que ce constructeur a eu une idée quasiment identique à celle de LEGO et Nintendo bien avant que ces derniers dévoilent leurs produits.

Pensez-vous que LEGO s'est inspiré de la créatin de Brandon Jone ou qu'il s'agit d'une drôle de coïncidence ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.