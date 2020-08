Apex Legends : La Saison 6 se propulse en vidéo, avec une nouvelle Légende

Preuve que le temps passe décidément bien vite, le Battle Royale de Respawn et Electronic Arts entamera prochainement sa nouvelle saison, la sixième de son existence. Celle-ci introduit une Légende inédite.

La sixième saison d'Apex Legends débutera très exactement le 18 août prochain. Nommée "Propulsion", et vous exhortant à grimper au classement et, si possible, à foncer vers le nouveau Passe de Combat contenant items, skins légendaires, hologrammes et packs Apex tout nouveaux tout beaux, elle donnera accès la mitraillette Volt, mais surtout à la création d'objets. Et ce sera facile : en ramassant des matières premières sur la map, vous serez en mesure de fabriquer encore mieux que votre équipement.

L'important, c'est aussi l'arrivée d'une héroïne supplémentaire sur le champ de bataille. Le nom de la nouvelle Légende est Rampart, à l'honneur dans la bande-annonce ci-dessus. Voici sa description :

Experte en modding et connue dans les clubs de combat clandestins, Rampart a le verbe haut et le canon à portée de main.

Et là vous frémissez à fond !

Free to play, Apex Legends est disponible sur PS4, Xbox One et PC. La sortie sur Nintendo Switch et sur Steam est calée pour la rentrée, tout comme le crossplay.