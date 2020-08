Flight Simulator évoque le partenariat avec Blacksahrk.ai en vidéo au rendu MABOULE

Vous l'avez compris : à la rédaction, nous sommes fous du projet de simulation aérienne à laquelle les français d'Asobo participent activement depuis son annonce. Avant que notre spécialiste Dopamine vous le décortique à travers un TEST dont lui seul aura le secret, voici une nouvelle occasion d'en prendre plein les mirettes.

Si vous vous interrogiez au sujet de la technologie qui rend Flight Simulator aussi incroyable à regarder en toutes circonstances, voici la vidéo qui devrait éclairer votre lanterne et, probablement, la faire péter de bonheur.

Dans ce carnet de développeur d'un peu plus de cinq minutes diffusé par Microsoft, on en apprend un peu plus sur Blackshark.ai, la société autrichienne qui collabore au projet en conférant - grâce à l'intelligence artificielle et le Microsoft Azure Cloud, en s'appuyant sur les données du service de cartographie Bing Maps - une solution de reconstruction photoréaliste de notre planète.

De quoi mieux comprendre comment on peut atteindre, sans pipeauter, un tel niveau de détails dans ce style d'expérience qui, rappelons-le, ne devrait pas, mais alors vraiment pas, se contenter d'un réalisation qui tabasse. On vous invite gentiment à emprunter l'issue de secours de cet article pour vous rendre sur la preview de Dopamine, qui vous explique que les promesses sur le pilotage, la physique et autres considérations qui raviront les puristes, c'est loin d'être du bidon.

Flight Simulator est attendu sur PC pour le 18 août prochaine. Mais attendez. Ce n'est pas dans si longtemps que ça. Vite, j'ai un brevet de pilote à passer.