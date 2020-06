Le célèbre streamer Dr Disrespect banni à vie de Twitch... les raisons non évoquées

Le célèbre streamer controversé, n°1 de la plateforme Twitch en termes de vues en 2019, vient d'être banni à vie ! De son vrai nom Guy Beahm, il était fort de plusieurs millions d'abonnés et avait un accord exclusif avec la plateforme de streaming vidéo. Ce matin, sa chaîne était en tout cas introuvable.

Et, même si ce n'est pas la première fois qu'il est banni de Twitch, cette fois il semble bien selon les dires d'un insider, qu'il s'agisse là d'une interdiction permanente... sans que o'on sache pourquoi précisément.

C'est en effet Rod Breslau, un consultant et insider eSport renommé, qui a vendu la mèche sur Twitter, sans en donner pourtant les raisons :

Sources: DrDisrespect has been permanently banned from Twitch - Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 26, 2020

A ce jour, nous ne savons effectivement pas les raisons pour lesquelles DrDisrespect a été banni de manière permanente, même si certaines voix du streaming semblent affirmer qu'il s'agit là de "quelque chose de sérieux", sans que l'on sache réellement de quoi il retourne.

Rappelons qu'il avait été une première mis à l'écart lorsqu'il avait choisi de streamer depuis les toilettes du Convention Center de Los Angeles durant le salon E3, mais ce ne fut alors qu'un ban temporaire.

Twitch a de son côté fait une vague déclaration concernant rappelant ses conditions d'utilisation de sa plateforme.

Tout comme notre processus, nous prenons les mesures appropriées lorsque nous avons la preuve qu'un streamer a agi en violation de nos directives communautaires ou de nos conditions d'utilisation. Celles-ci s'appliquent à tous les streamers, quel que soit leur statut ou leur importance dans la communauté.

De quelle violation des conditions d'utilisation de la plateforme est donc accusé Dr Disrespect ? Impossible à dire pour le moment, mais le fait de voir partout dans le monde actuellement une lame de fond concernant le harcèlement et la résurgence du mouvement #MeToo dans le milieu du jeu vidéo, n'y semble pas étranger.

Si rien ne semble pour l'instant accuser Dr Disrespect de harcèlement quelconque envers des minorités ou des femmes, Twitch a tenu récemment à mettre en garde ses streamers, sans distinction de notoriété ou de nombre d'abonnés sur sa plateforme, en postant la déclaration suivante, engageant même les joueurs à dénoncer les cas les plus graves :

Nous voulons fournir une mise à jour de nos enquêtes sur les récentes allégations d'abus et de harcèlement sexuels impliquant des streamers Twitch et les mesures que nous prenons. Nous examinons chaque cas qui a été mis à jour le plus rapidement possible, tout en veillant à faire preuve de diligence raisonnable et appropriée au moment d'évaluer ces graves allégations. Nous avons priorisé les cas les plus graves et commencerons immédiatement à émettre des suspensions permanentes conformément à nos conclusions. Dans de nombreux cas, l'incident présumé s'est produit hors de Twitch, et nous avons besoin de plus d'informations pour prendre une décision. Dans certains cas, nous devrons signaler le cas aux autorités compétentes qui sont les mieux placées pour mener une enquête plus approfondie. Pour ceux qui se sont manifestés et souhaitent partager des informations supplémentaires, et pour tous ceux qui n'ont pas partagé leur expérience et qui souhaitent le faire, vous pouvez signaler en toute confidentialité via les outils de création de rapports sur la page de chaque chaîne de streamer.

Si ce ban est effectivement permanent, ce serait bel et bien là un coup énorme porté aux streamers et pas seulement sur Twitch. Avis aux amateurs, le ménage semble enfin commencer de manière sérieuse... Il était temps, non ?

