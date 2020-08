State of Play : Vader Immortal vous transforme en Jedi sur PlayStation VR

Sony avait promis qu'il donnerait des nouvelles de titres à paraître sur PlayStation VR au cours du State of Play de ce soir. Et il n'avait pas menti. En plus de la compatibilité de la trilogie Hitman avec son casque de réalité virtuelle, le constructeur japonais a également évoqué l'arrivée de la série interactive Star Wars sur ce dernier.

Sony et ILMxLAB ont profité du State of Play qui vient tout juste de finir pour donner des nouvelles de l'arrivée de Vader Immortal : A Star Wars VR Series sur PlayStation VR. C'est donc le 25 août prochain que les possesseurs du casque de réalité virtuelle de Sony auront la possibilité de se plonger dans l'univers de Star Wars et manier des sabres laser comme s'ils y étaient.

Pour rappel, Vader Immortal est décrit comme une "expérience cinématique interactive" mettant le joueur dans la peau d'un contrebandier officiant près de Mustafar, la planète sur laquelle réside Dark Vador. Dans ce jeu qui n'en est pas vraiment un, il est possible, entre autres choses, d'apprendre à manière le sabre laser et même de faire face au célèbrissime Seigneur Noir des Sith.