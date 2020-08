State of Play : Genshin Impact, le Breath of the Wild chinois, pour cet automne sur PS4

Après une Bêta fermée entamée début juillet, l'heure du grand bain arrive pour Genshin Impact. La sortie approche sur tous les supports, et celle de la PS4 s'est précisée au cours du dernier State of Play.

Déjà prévu sur PC, iOS et Android pour le mois d'octobre, l'action RPG de MiHoYo, qui n'a pour l'heure rien dit concernant la Nintendo Switch, ne va pas tant tarder avant de débarquer sur la console actuelle de Sony.

La sortie de Genshin Impact est programmée pour cet automne sur PS4. Ce free to play considéré comme une copie un peu trop évidente de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a passé une tête durant le State of Play avec le trailer de gameplay que vous pouvez voir ci-dessus. Rien de bien nouveau sur ce titre en gestation depuis plus de trois ans, mais on ne boudera pas un nouvel aperçu de son monde ouvert coloré, de ses nombreux personnages jouables, et de la possibilité de pratiquer à plusieurs, avec des amis, pour maîtriser les éléments et terrasser des ennemis maousses. Si ? Alors considérez que je n'ai rien dit.