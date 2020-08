State of Play : Crash Bandicoot 4 double le plaisir et dévoile un nouvel invité

Les fanatiques de plate-forme 3D ne l'espéraient plus, mais cette année marquera le retour en bonne et due forme du bandicoot le plus célèbre de l'industrie. Et parce que certains attendent Crash Bandicoot 4 : It's About Time depuis des décennies, Toys for Bob a tenu à mettre les petits plats dans les grands.

Premier invité du State of Play de Sony, le père Crash en a profité pour jouer la carte de la nostalgie, en emmenant les joueurs sur N. Sanity Beach, le premier niveau historique de la série. Mais l'ajout des Masques Quantiques viendra évidemment changer la donne, même si le mystère plane toujours sur le quatrième de ces messieurs.

En revanche, un nouvel invité squatte désormais la liste des personnages jouables : en plus des précédemment annoncés Crash, Coco et Neo-Crotex, les joueurs pourront se glisser dans ce sac-à-main de Dingodile, l'ancien boss de Crash Bandicoot 3.

Crash Bandicoot 4 : It's About Time emprunte également aux grands noms de la plate-forme un peu plus velue un système de niveaux alternatifs, inversés ou à la topographie modifiée, pour doubler le plaisir, surtout celui des complétionnistes. Ils apprécieront.

Et parce que telle est l'époque, nos héros pourront enfiler des costumes aux charmes discutables, entre rubber chicken (with a pulley in the middle) et licornes, en passant par un Cool Spot qui ne dit pas son nom.

Crash Bandicoot 4 est toujours prévu pour le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One.