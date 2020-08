Il parodie Yakuza à Tokyo, le réalisateur de Yakuza Like a Dragon lui répond

Depuis quelques heures, un extrait d'une vidéo parodiant les phases d'exploration des jeux Yakuza circule sur les réseaux sociaux. Et cette dernière a réussi à attirer l'attention de plusieurs membres du Ryu Ga Gotoku Studio.

À lire aussi : Toshihiro Nagoshi (Yakuza) donne son avis sur les fans de SEGA

Un YouTubeur japonais s'est amusé à se rendre à Shibuya (certainement très tard dans la nuit vu le peu de personnes sur les trottoirs) pour réaliser une parodie des jeux Yakuza tournant à l'aide du Dragon Engine. N'importe qui ayant joué à des titres comme Yakuza 6, Yakuza Kiwami 2 ou encore Judgment remarquera immédiatement les ressemblances de cette vidéo avec les jeux développés par le Ryu Ga Gotoku Studio.

Mouvements de caméra, transitions entre les animations, séquences de filatures ou encore comportement des personnages pendant les combats, tout y est. Et de toute évidence, cette vidéo a amusé plusieurs membres éminents du studio derrière les jeux Yakuza. Masayoshi Yokoyama a retweeté la vidéo. Ryosuke Horii, le responsable des activités annexes dans les Yakuza, paroliers des géniales chansons de karaoké entendues dans les jeux de la série et accessoirement le réalisateur de Yakuza : Like a Dragon, a quant à lui partagé la vidéo en la commentant :

C'est incroyable. La reproduction du comportement de la caméra est superbe !

À noter que même si la vidéo complète contient également quelques références aux Grand Theft Auto, elle parodie principalement les Yakuza. Et elle le fait très bien.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu en occident sur Xbox Series X, Xbox One, PS4 et PC (Steam et Windows 10) pour le jour de lancement de la Xbox Series X. Une version PS5 arrivera quant à elle plus tard.