Xbox Big Gaming Weekend : 10 jeux à essayer gratuitement les prochains jours sur Xbox One et PC

Ayant habitué ses joueurs aux Free Play Days pour terminer les semaines en beauté et gratuité, Xbox change de formule et donne accès à encore plus de titres pour passer les prochains jours au frais.

À voir aussi : Xbox Game Pass : Nouvelle fournée de jeux pour le mois d'août sur console et PC

De ce jeudi 6 au lundi 10 août à 23h59, c'est le Xbox Big Gaming Weekend qui met l'ambiance. L'offre est simple : il s'agit de pouvoir essayer gratuitement une dizaine de jeux, sans aucune obligation. Et pas des productions qualité moindre ou inconnues au bataillon.

En tête de gondole, on trouve Call of Duty : Modern Warfare dont c'est le multijoueur dans lequel on peut se plonger sans dépenser le moindre brouzoufs. Les autres sont tout aussi prestigieux et dans des styles très variés :

Bien sûr, l'opération, annoncée sur le site officiel, ne manque pas de rappeler que le Xbox Game Pass Utlimate permet de bénéficier des avantages du Xbox Live Gold et de jouir d'une centaine de jeux sur console comme PC. L'abonnement est de 12,99 euros par mois, le premier est à 1 euro.