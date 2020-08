Captain Tsubasa Rise of New Champions : 25 minutes de gameplay diffusées

Moins d'un mois sépare désormais les joueurs de la sortie de Captain Tsubasa : Rise of New Champions à travers le monde. Il est donc grand temps pour Bandai Namco Entertainment d'accélérer la promotion de son jeu de foot typé arcade.

Bandai Namco Entertainment vient, via sa chaîne YouTube japonaise, de diffuser 25 minutes de gameplay inédites de Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Dans cette vidéo, il est question d'un extrait du mode Histoire du jeu, et plus particulièrement du chapitre "Episode of New Hero" de ce dernier.

Cette vidéo permet d'avoir un aperçu de l'outil de création de personnage, et l'intégration de l'avatar ainsi créé dans une des écoles de l'univers de Captain Tsubasa/Olive et Tom. Dans l'exemple du jour, il est question de rejoindre la "Musashi Middle School."

Et comme il est évidemment question d'un jeu de football, cette vidéo propose également de suivre un match in-game. Ce dernier oppose donc la "Musashi Middle School" au "Minamiuwa Football Club."

Pour rappel, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est attendu pour le 28 août prochain sur PS4, Switch et PC.