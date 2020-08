Blizzard : Les employés dénoncent d'importantes disparités salariales

Touché par une vague de licenciements en 2019, alors que le grand patron Bobby Kotick empochait plusieurs dizaines de millions de dollars, et décrié pour avoir banni un joueur de Hearthstone ayant soutenu l'indépendance de Hong Kong publiquement, Blizzard connaît de nouvelles turbulences en interne.

C'est Jason Schreier qui fait jour d'une crise naissante du côté de la firme d'Irvine dans les colonnes de Bloomberg. Dans son article, le journaliste américain explique que des centaines d'employés ont décidé de s'organiser pour dénoncer les disparités salariales au sein de l'entreprise.

Ils ont ainsi dressé un document partagé qui permet à chacun de révéler ses revenus et les changements opérés ces derniers temps, changements promis par la direction l'an dernier à la suite d'une enquête interne. Le constat est amer. Les augmentations observées ne dépasseraient pas les 10%.

Et pour beaucoup, qui seraient déjà moins bien payés que leurs homologues dans d'autres sociétés, les difficultés à joindre les deux bouts sont réelles, alors que le groupe enregistre des bénéfices importants et, en plus de récompenser Bobby Kotick grassement, a également offert 15 millions de dollars au nouveau directeur financier, Dennis Durkin.

La porte-parole d'Activision Blizzard, Jessica Taylor a répondu à Bloomberg :

Notre objectif a toujours été de nous assurer que les compensations proposées à nos employés sont équitables et compétitives. Nous examinons notre politique salariale en permanence pour mieux montrer la reconnaissance de la qualité de nos meilleurs talents et rester compétitifs dans l'industrie, tout cela dans l'idée de récompenser et investir davantage dans nos meilleurs employés.

Elle ajoute que les éléments considérés comme les plus importants ont ainsi connu une augmentation de plus de 20 % sur les dernières années.

Pas sûr que ce genre de déclaration fasse passer la pilule, surtout lorsque certaines personnes qui ont quitté Blizzard s'expriment sur les réseaux sociaux pour expliquer avoir parfois doublé leur paie dans leur nouveau studio...