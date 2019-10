Hearthstone : Blizzard bannit un joueur professionnel pour avoir exprimé son soutien à Hong Kong en live

L'éditeur, qui a une forte présence en Chine, n'a pas apprécié l'interlude politique du joueur professionnel en direct.

Il y a deux jours, le joueur de Hong Kong "Blitzchung" a exprimé son soutien aux manifestations qui ont lieu dans le pays contre le gouvernement de Chine dans une interview post-game, sur le live de Hearthstone Taiwan. Ce dernier a porté un masque à gaz et a déclaré: "Libérez Hong Kong, la révolution de notre temps". Cette déclaration avait été relayée par les médias spécialisés, et Blizzard n'a pas tardé à réagir.

Aujourd'hui, Blizzard a annoncé les sanctions prononcées contre le joueur : il a été banni de la compétition officielle des Grandmasters (la ligue principale sur la scène compétitive de Hearthstone) dès son annonce, et ce pendant un an. Il ne pourra plus y participer jusqu'au 20 octobre 2020. En outre, l'argent qu'il avait gagné en participant à la saison a été annulé ; il a donc perdu ses cashprizes.

Les deux commentateurs qui ont assisté à l'interview ont aussi été sanctionnés : Blizzard a arrêté toute coopération avec eux. En effet, le duo a encouragé le joueur à dire ce qu'il avait à dire juste avant sa réponse, ce que n'a pas apprécié Blizzard.

Pour un peu de contexte, les manifestations à Hong Kong sont en cours depuis juin dernier et portent sur l'obtention d'un gouvernement totalement démocratique à Hong Kong, contre tous les empiétements du gouvernement chinois. En outre, Hearthstone a une base de joueurs très importante en Chine et ce dernier a des investisseurs chinois (notamment Tencent, le géant chinois, qui a 5% de parts dans la société). Suite à cette décision, plusieurs joueurs ont affirmé boycotter Hearthstone, notamment sur son subreddit qui s'enflamme depuis cette annonce.